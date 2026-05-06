4月29日に公開されたSnow Man目黒蓮（29）が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』。同月30日に行われた公開記念舞台挨拶で初日興行収入が4億円超だったことが明かされ、公開から5日間で興行収入10.5億円を突破するなど好調な滑り出しを見せている。『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の同名作品を原作とし、数々の人気漫画を実写映画化してきた福田雄一監督（57）が手掛けた本作。「史上最強」と言われた元殺し屋・坂本太郎（