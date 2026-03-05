◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア3-0チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）6回に左手にデッドボールを受けたチャイニーズ・タイペイの陳傑憲(チェン・ジェシェン)選手。複数の地元メディアによりますと、左手人さし指を骨折したということです。陳選手は自身のInstagramのストーリーズを日本時間午後6時過ぎに更新し、「起きてしまったことは仕方ない。これも試合の一部。グラウンド上の