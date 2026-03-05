16歳の候補生が歌唱で高い評価を受けるもダンスで実力不足を指摘されるシーンがあった。【映像】「ILLITのウォンヒに似ている」と話題の16歳美少女（全身姿も）2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。愛媛県出身の16歳、SARA（西山紗羅）は、その可憐な容姿から審査員に「磨く前の宝石のよう」「ILLITのウォンヒに似ている」と評された。3歳の頃から歌が大好きだった彼女は、独学で練習を続け、