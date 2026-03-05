16歳の候補生が歌唱で高い評価を受けるもダンスで実力不足を指摘されるシーンがあった。

【映像】「ILLITのウォンヒに似ている」と話題の16歳美少女（全身姿も）

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

愛媛県出身の16歳、SARA（西山紗羅）は、その可憐な容姿から審査員に「磨く前の宝石のよう」「ILLITのウォンヒに似ている」と評された。3歳の頃から歌が大好きだった彼女は、独学で練習を続け、膝があざだらけになるまでダンスの猛特訓を繰り返してきた。「音楽がない人生は考えられない」と言い切るほど、歌に懸ける情熱を明かすSARA。

しかし、歌唱審査での可能性は認められたものの、パフォーマンス全体としては実力不足が否めず、審査員からは「ものすごく緊張してますね」「ダンスの練習をぜひしてほしいなと思います。あなたが音楽をやっていく中で、ダンスではなく歌メインの歌手を目指していても、ダンスを真剣にやってみることをおすすめします」と指摘される場面もあった。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。