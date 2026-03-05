俳優の藤原紀香（54）が2026年度から関西大の客員教授に就任することが3日、発表された。夫の片岡愛之助（54）も2022年度から同大学の客員教授を務めており、26年度も再任。夫婦で客員教授を務めることになる。【写真】「絵になるお二人」大阪・関西万博での藤原紀香＆片岡愛之助の夫婦2ショット藤原は芸能活動の傍ら、日本赤十字広報特使として長年にわたり国内外の被災地支援に取り組んだ。さらにはNPO「Smile Please 世界子