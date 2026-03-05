藤原紀香、関西大の客員教授に就任 夫の片岡愛之助とともに夫婦で教鞭 国内外の被災地支援、教育支援に長年尽力
俳優の藤原紀香（54）が2026年度から関西大の客員教授に就任することが3日、発表された。夫の片岡愛之助（54）も2022年度から同大学の客員教授を務めており、26年度も再任。夫婦で客員教授を務めることになる。
【写真】「絵になるお二人」大阪・関西万博での藤原紀香＆片岡愛之助の夫婦2ショット
藤原は芸能活動の傍ら、日本赤十字広報特使として長年にわたり国内外の被災地支援に取り組んだ。さらにはNPO「Smile Please 世界子ども基金」を主宰し、国内外の子どもたちへの教育支援を20年以上にわたり継続しているほか、近年では大阪・関西万博の日本館名誉館長として国内外の賓客を迎え、日本文化を世界へ発信する役割を担った。
起用理由について同大は「阪神・淡路大震災を経験された思いから『社会の役に立ちたい』との志を胸に大学卒業後に上京され、ドラマ・映画・舞台など俳優としての活動を軸に、アテネオリンピックキャスターや音楽番組の司会、声優、CMなど、34年にわたり第一線で活動の幅を広げてこられた実績を有する傍ら、芸能活動と並行して社会貢献活動を継続してこられた点」とコメント。「これらの豊富な経験とお考えを、本学の未来を担う学生たちにご教授いただきたいと考え、客員教授へのご就任をお願い申し上げました」とした。
藤原は就任にあたり「このたび関西大学の客員教授を拝命し、大変光栄に存じます。大それたことを申し上げられる立場ではございませんが、これまでの活動や社会との関わりの中で得てきた経験や、そこから生まれた考え方を学生の皆さまと分かち合いながら、共に学び合える時間を持てればと思っております」と意気込んだ。
藤原は1971年6月28日生まれ、兵庫県出身。A型。1992年、『第24回ミス日本グランプリ』でグランプリに輝く。その後、東レ水着キャンペンガールを経て芸能界デビュー。モデル、俳優として幅広い分野で活躍を続ける。16年3月、歌舞伎俳優の片岡愛之助との結婚を発表した。
【写真】「絵になるお二人」大阪・関西万博での藤原紀香＆片岡愛之助の夫婦2ショット
藤原は芸能活動の傍ら、日本赤十字広報特使として長年にわたり国内外の被災地支援に取り組んだ。さらにはNPO「Smile Please 世界子ども基金」を主宰し、国内外の子どもたちへの教育支援を20年以上にわたり継続しているほか、近年では大阪・関西万博の日本館名誉館長として国内外の賓客を迎え、日本文化を世界へ発信する役割を担った。
藤原は就任にあたり「このたび関西大学の客員教授を拝命し、大変光栄に存じます。大それたことを申し上げられる立場ではございませんが、これまでの活動や社会との関わりの中で得てきた経験や、そこから生まれた考え方を学生の皆さまと分かち合いながら、共に学び合える時間を持てればと思っております」と意気込んだ。
藤原は1971年6月28日生まれ、兵庫県出身。A型。1992年、『第24回ミス日本グランプリ』でグランプリに輝く。その後、東レ水着キャンペンガールを経て芸能界デビュー。モデル、俳優として幅広い分野で活躍を続ける。16年3月、歌舞伎俳優の片岡愛之助との結婚を発表した。