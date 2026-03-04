レアル・マドリードは現地時間2日に行われたラ・リーガ第26節でヘタフェに0-1で敗戦。1-2で敗れた前節のオサスナ戦からのバウンスバックに失敗しており、ラ・リーガでの連敗は7シーズンぶりの出来事となった。首位バルセロナと4ポイント差になったレアルだが、スペイン『AS』はアルバロ・アルベロア暫定監督の効果はすでに過去のものとなっていると報道。不安定な戦いを続けてきたレアルの解決策とみられていたが、その疑念はクラ