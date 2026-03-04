「自分から誘ったのでは？男を漁りに行ったんだろう」──そんな侮辱的なことを言われた。大阪地検トップの検事正からの性被害を訴えた女性検事を支援する団体が実施したアンケート調査で、「捜査機関による二次被害」の実態を示す証言が数多く寄せられた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●届かない声有罪はわずか「5％」女性検事を支援する団体は3月2日、東京都内で記者会見を開き、アンケート調査の「速報値」を発表