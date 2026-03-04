漫画家の「高円寺くん」さんの漫画「気遣いが裏目に出たやつ」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む閉店間際のスーパーで、レジの列に並んでいた作者。後ろに並んでいた人の買う物が少なそうだったので、順番を譲ろうとしたのですが…という内容で、読者からは「似たような経験があります！」「気まずいですよね」「涙を流して笑いました」などの声が上がっています。親切のつもりが…思わぬ展開に動揺高円寺くん