漫画家の「高円寺くん」さんの漫画「気遣いが裏目に出たやつ」が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

閉店間際のスーパーで、レジの列に並んでいた作者。後ろに並んでいた人の買う物が少なそうだったので、順番を譲ろうとしたのですが…という内容で、読者からは「似たような経験があります！」「気まずいですよね」「涙を流して笑いました」などの声が上がっています。

親切のつもりが…思わぬ展開に動揺

高円寺くんさんは、Xやブログ「売れない漫画家の日々あれこれ」でエッセー漫画を発表しています。高円寺くんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

高円寺くんさん「ネタに迷っていたときに、たまたまこの出来事が起きたので『これを漫画にしよう！』となりました」

Q.間違いに気付いたときの心境を教えてください。

高円寺くんさん「『え！？』という驚きと、『やってしまった』という気持ちが半々だったと思います」

Q.おばあさんが去った後、レジの店員さんと何か言葉を交わしましたか。

高円寺くんさん「何も言えないまま、その場を後にしてしまったと思います。店員さんに『私のせいで…』と一言伝えられたらよかったのですが…」

Q.「お先にどうぞ」と声をかけたのは、日ごろからそうした行動を意識されているのでしょうか。

高円寺くんさん「そうですね。親がそうしていたので、自分もやるようになった気がします。一時期、閉店間際にスーパーによく行っていた頃は自分が最後みたいな感じになることが多かったので、そのときは後ろに人が来ると何度か譲っていました」

Q.「気遣いが裏目に出た」と感じた出来事は、他にもありますか。

高円寺くんさん「高校生の頃、満員電車で席を譲ろうとして、相手の方を怒らせてしまったことがあります。後から友人に『白髪なだけで結構若かったと思う』と言われました。人の顔をしっかり見ないクセがあり…。自分のミスです…」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

高円寺くんさん「共感のコメントをいただきました。結構『私もある！』というような方がいらっしゃって、うれしかったです！」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

高円寺くんさん「現在ストーリー漫画も制作中です。その漫画を完成させ、公開したいです！」