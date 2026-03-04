中国メディアの観察者網はこのほど、韓国で始まった観光業界の「大手術」の話題を伝えた。李在明（イ・ジェミョン）大統領自らが「拡大国家観光戦略会議」を主宰し、業者側による客に対する詐欺行為やぼったくり、過度な客引きなどの市場に見られる乱脈な現象を強力に是正することを求めた。訪韓外国人は2025年実績で約1894万人だったが、会議は訪韓外国人の3000万人到達の目標年を、5カ月前に発表した30年から1年前倒しして、29年