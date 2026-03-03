飲食店のアルバイト募集でよく見かける「まかないあり」という言葉は、魅力的に映る条件の1つではないでしょうか。しかし近年では、まかないの無料提供が税法上の問題になる可能性があるとの指摘もみられます。かつては一般的と感じられていた慣行ですが、現在の制度ではどのように扱われるのでしょうか。 本記事では、税法上の位置づけや注意点を詳しく解説します。 「まかない」は現物給与として税金がかかるため“