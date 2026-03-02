「Xiaomi Pad 8 Pro」 シャオミ・ジャパンは、厚さ5.75mm、重さ485gのボディに9,200mAhの大容量バッテリーを搭載した11.2型タブレット「Xiaomi Pad 8 Pro」と「Xiaomi Pad 8」を、3月2日に発売した。価格はオープン、市場想定価格はXiaomi Pad 8 Proが89,980円前後から。Xiaomi Pad 8は74,980円前後。 「Xiaomi Pad 8」 Xiaomi Pad 8 Proは通常モデルと、画面反射率を70％低減するというMatte Glass Version