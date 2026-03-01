巨人が１日、那覇での春季キャンプを打ち上げた。ドラフト４位・皆川岳飛外野手＝中大＝も１軍キャンプを完走した。「まだまだ課題はあるので、つぶせるようにしていきたい」と意気込んだ。期待のルーキーは今キャンプでは実戦全７試合で出塁をマークしている。それでも「周りのレベルも高いですし、まだまだ未熟なので努力し続けるというか、それに尽きると思います」と満足せず。「甘い球を１球で仕留められるミート力と守備