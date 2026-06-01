「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神は九回に満塁のチャンスを作りながら、あと１本が出ずに連勝が止まった。首位陥落の敗戦にも、プロ初の５番起用となったドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、自身６試合ぶりとなる２安打に加えてプロ初盗塁をマーク。２日からの甲子園６連戦（西武、楽天）でも輝きを放つ。ドラ１の成長は誰もじゃまできない。猛虎のクリーンアップとして迎えた