阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１日、甲子園で２日から始まるホーム６連戦での躍動を誓った。ここまでビジター球場では好成績を残しているが、本拠地・甲子園で、なかなか力を発揮できていない。打線の鍵を握るルーキーが、自身の悪い流れを断ち切り、“外弁慶”の脱却を目指す。今度こそ聖地を熱狂させる。立石は「いつもと変わらず、（チームが）勝てるように貢献したいと思います」と力を込めた。