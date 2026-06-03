「中日−ソフトバンク」（３日、バンテリンドーム）中日が４点リードをひっくり返られ、逆転を許した。五回に村松の先制適時打、細川の７号３ランで一挙４点を先制したが、直後に暗転した。ここまで無失点だった先発のルーキー桜井が近藤、栗原、山本、牧原に３連打を浴びて２点を失い、交代。代わった２番手斎藤も牧原にバントヒットを許すと、１番正木にワイルドピッチで１点差に。その後、正木に逆転２点適時打を許した。