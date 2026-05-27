「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神は日本ハムに連敗を喫した。交流戦連敗スタートは２０２４年以来。３カードぶりの負け越しとなった。暗転したのは五回。逆転を許すと、さらには２死一、三塁で迎えたエドポロの打席で捕手・坂本が三塁へのけん制悪送球で追加点を献上。スイングしたエドポロと坂本の送球が接触し、藤川監督が球審に確認。打者の自然な動きとされて判定は覆らず、手痛い失点となった。藤川