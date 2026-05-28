村上を迎える西田。お辞儀→ハイタッチの流れに雰囲気の良さを感じさせた(C)Getty Images“日本人らしい行動”が話題だ。現地時間5月26日、本拠地でツインズと対戦したホワイトソックスは、延長11回の末に惜敗。村上宗隆が2戦連発の19号2ランを放ち、西田陸浮もメジャーデビューから2戦連続安打&初得点を記録するなど、日本人ルーキーが躍動したこの試合では、微笑ましい一コマもネット上で注目を集めている。【動画】「めち