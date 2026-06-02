フレイジャー氏とピラー氏が村上の故障について討論ホワイトソックスの村上宗隆内野手は5月下旬に右ハムストリングを負傷し、故障者リスト入りした。指揮官は4〜6週間の離脱を示唆しているが、経験者からすると復帰の道のりは容易ではないようだ。OBが状況を説明している。今季開幕からアーチを量産していた村上は、離脱時点で20本塁打、OPS.938という圧倒的な成績を残していた。しかし、走塁時に右足を負傷。損傷度合いはグレ