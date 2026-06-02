フレイジャー氏とピラー氏が村上の故障について討論ホワイトソックス村上宗隆内野手は5月下旬に右ハムストリングを負傷し、故障者リスト入りした。指揮官は4〜6週間の離脱を示唆しているが、経験者からすると復帰の道のりは容易ではないようだ。OBが状況を説明している。今季開幕からアーチを量産していた村上は、離脱時点で20本塁打、OPS.938という圧倒的な成績を残していた。しかし、走塁時に右足を負傷。損傷度合いはグレ