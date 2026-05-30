「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ようやく黄金ルーキーが目覚め、笑顔を取り戻した。幕張の心地いい風を受けながら、阪神ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が１５打席ぶりの安打。「ヒットが出たほうがいいので。毎日、続けるためにもしっかり捉えられたのは良かったです」。久しぶりの快音が合図となって、猛虎打線が貴重な先制点をもぎ取った。二回無死、６番の立石から始まった。追い込ま