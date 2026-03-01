スペイン人選手らは国外脱出へ…Ｗ杯不参加ならFIFAにも影響6月に開幕を控える北中米ワールドカップ（W杯）出場権を手にしているイラン代表に、大会欠場の可能性が浮上した。スペイン紙「マルカ」が報じた。イランサッカー連盟のメディ・タジ会長がテヘランで国営放送の取材に応じ、イスラエルおよび米国との間で続く紛争に関する組織の見解を表明。米国で開催される本大会への参加が危ぶまれる事態となっている。イランは今