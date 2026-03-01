阪神・大竹が「脱・坂本頼み」を誓った。22年の現役ドラフトで阪神に移籍後、先発で全61試合に登板し、そのうち60試合で坂本とバッテリーを組んできた。ただ、阪神での32勝を支えてくれた相棒はWBC出場のため、開幕までの期間は他の捕手と実戦調整に臨む。新加入の伏見をはじめ、ベテランの梅野や若手とのバッテリーで引き出しを増やしていく考えだ。「自分自身も坂本さんじゃないと投げられませんという感じにはなりたくない