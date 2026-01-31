オリックスの新戦力を徹底分析オリックスは岸田護監督が就任2年目を迎え、3年ぶりのリーグ優勝を目指す。今回は2026シーズンから新しく加入した選手をまとめた。昨季チーム打率がリーグ2位だったオリックス打線に、新戦力としてボブ・シーモア内野手が加入した。シーモアは昨季、レイズで26試合に出場。1本塁打を記録するも打率.205、OPS.535の成績だった。しかし、マイナーでは105試合で30本塁打、打率.263、OPS.880の成績を