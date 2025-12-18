広島→ヤクルトの大道温貴「1球1球全力でチームのために」第4回現役ドラフトで広島からヤクルトに移籍した大道温貴投手が17日、神宮球場で入団会見を行った。移籍の連絡が来た瞬間は「すごく動揺しました」と率直な思いを明かした26歳。当事者ならではの心の動きがあった。背番号46のユニホームに袖を通した大道は「すごくワクワクしています」と端正なマスクをほころばせた。指名から1週間が経ち、「来年パフォーマンスを発揮