『アニメ「リラックマ」』が、4月4日よりTBSにて毎週土曜9時25分に放送されることが決定。併せて第1弾PV＆キービジュアルが解禁。本作のナレーションを主題歌「stay with me」を手掛けた幾田りらが担当することが発表され、リラックマ×幾田りらのコラボビジュアル、幾田のコメント映像も到着した。【動画】ナレーションは主題歌アーティストの幾田りら『アニメ「リラックマ」』第1弾PV2023年に20周年を迎え、2024年10月には