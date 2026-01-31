1月28日、YOASOBIのAyaseが自身のXを更新。東京藝術大学でおこなわれた卒業・修了作品展を、ikuraとともに見に行ったことを報告した。《藝大卒展めっちゃ良かった！》こうつづったAyaseは、かねて親交の深いボカロP・ツミキとikuraとの3ショットを公開。マスクをしていても笑顔とわかるikuraは、iPhoneのスマホケースを持った左手を高くかかげていた。Xでは、このスマホケースに貼られたステッカーに注目するファンが続出して