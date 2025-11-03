音楽ユニット「YOASOBI」のボーカル・幾田りらさん（25）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。大人な雰囲気が漂うミニスカ×黒タイツ姿を披露した。「わいわいと楽しく移動しておりました」幾田さんは、「帯広から函館へ」といい、ミニスカと黒タイツを合わせたコーデなど、北海道でのオフショットを投稿。「道の駅に寄ったり、サービスエリアでアイス買ったり、わいわいと楽しく移動しておりました」と道中を楽しんだ