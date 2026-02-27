20歳の参加者がHYBE審査員から歌唱力をベタ褒めされ、スタジオメンバーも衝撃を受けるシーンがあった。【映像】出だしから上手すぎる！元日プ女子の歌声2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。1次審査では、応募者がダンスとボーカルのどちらかを選んでパフォーマンスを披露。HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏に才能を認められた者は、その場で即合格となる