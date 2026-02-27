週末の食卓は肉で決まり！ 『ピザハット』が2日間限定の「肉の日」で衝撃の特大セールを開催毎月恒例、お肉好きにはたまらない『ピザハット』の「肉の日」が、今月は2月27日と28日の2日間限定で開催中です！今回のメインは、人気ハーフ＆ハーフの超お値打ち提供。香ばしさが食欲をそそる“直火焼 テリマヨチキン”や、甘辛い味わいがクセになる“新・特うまプルコギ”と定番ペパロニの組み合わせが、お持ち帰りならなんと1