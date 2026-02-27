¤ªÆù¥Ô¥¶¤¬Ä¶¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ù¤ÎÆù¤ÎÆü¤¬2/27¤«¤é³«ºÅÃæ¡ª Ä¾²Ð¾Æ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¤ÈÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¤Î2Ëç¥»¥Ã¥È¤¬»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤é3091±ßOFF¤Î2929±ß
¡¡½µËö¤Î¿©Âî¤ÏÆù¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª ¡Ø¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ù¤¬2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ç¾×·â¤ÎÆÃÂç¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ
¡¡Ëè·î¹±Îã¡¢¤ªÆù¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ù¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤¬¡¢º£·î¤Ï2·î27Æü¤È28Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÄ¶¤ªÃÍÂÇ¤ÁÄó¶¡¡£
¡¡¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡ÈÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡É¤ä¡¢´Å¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡È¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¡É¤ÈÄêÈÖ¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È1129±ß¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢Î¾Êý¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆù¤ÎÆü 2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÇºÇÂç3091±ß°ú¤¤Î2929±ß¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Ï¤äÀÖ»ú³Ð¸ç¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¡£
¡¡½µËö¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¡Ú2·î¤Ï27Æü¡¦28Æü¤¬¡ÈÆù¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡É¡Û¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ªÆù¥Ô¥¶2Ëç¥»¥Ã¥È¤¬ºÇÂç3,091±ßOFF¡ª1Ëç¤Ê¤é¤ª»ý¤Áµ¢¤ê1,129±ß¡Á¡¢ÇÛÃ£1,928±ß¡Á¤È¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¡¡Á2·î¤Ï27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡ª2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç3,091±ßOFF¡ª¡Á
¡¡ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§¿¼À¥ À®Íø¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢°Ê²¼¡§¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ëè·î28Æü¡¦29Æü¡Ê2·î¤Ï27Æü¡¦28Æü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¤ªÆù¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Âç¿Íµ¤¤Î¤ªÆù¥Ô¥¶¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¤â¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡¿¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤È¡Ö¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¡¿¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª»ý¤Áµ¢¤ê1,129±ß¡Á¡¢ÇÛÃ£¤Ç¤â1,929±ß¡Á¤È¤¤¤¦¤ª¥È¥¯¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡¿ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¤Î2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤é¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È3,091±ßOFF¤Î2,929±ß¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¥ì¥Ù¥ë¤Î¾×·â²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2Æü´Ö¤À¤±¤ÎÆùº×¤ê¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹µºÜ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡¡¡Ú2Æü´Ö¸ÂÄê¡Û2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ç¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¤ªÆù¥Ô¥¶¤¬Ä¶¤ª¥È¥¯¤Ë¡ª
¡¡¢¡ÚÆù¡ªÆù¡ªÆù¡ª¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¿Íµ¤¤ÎÆù·Ï¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¥Ô¥¶¤¬1,129±ß¡Á¤Î¾×·â¥×¥é¥¤¥¹¡ª
¡¡£¡Ú3,091±ßOFF¡Û¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡×¡õ¡Ö¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¥È¥¯¡ª
¡¡Ú2Æü´Ö¸ÂÄê¡Û2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ç¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¤ªÆù¥Ô¥¶¤¬Ä¶¤ª¥È¥¯¤Ë¡ª
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤ÏËè·î28Æü¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤ªÆù¥Ô¥¶¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡2·î¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆù¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡¿¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¡£
¡¡¹á¤Ð¤·¤¤Ä¾²Ð¾Æ¥Á¥¥ó¤ÈÄêÈÖ¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê°ìËç¤¬¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê1,129±ß¡¢ÇÛÃ£1,929±ß¤Ë¡ª
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¡¿¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¡£´Å¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ë¥³¥®¤È¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê1,129±ß¡¢ÇÛÃ£1,929±ß¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÉýÃÍ°ú¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡¿ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¤Î2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¡£
¡¡¤ªÆù¥Ô¥¶¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê2,929±ß¡¢ÇÛÃ£3,939±ß¤È¶Ã¤¤Î³ä°ú³Û¡ª
¡¡¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È3,091±ß¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¤ªÆù¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê2Æü´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¡ÚÆù¡ªÆù¡ªÆù¡ª¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¿Íµ¤¤ÎÆù·Ï¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¥Ô¥¶¤¬1,129±ß¡Á¤Î¾×·â¥×¥é¥¤¥¹¡ª
¡¡¡ÚºÇÂç1,216±ßOFF¡ª¡Û¹á¤Ð¤·¤¤Ä¾²Ð¾Æ¥Á¥¥ó¤È¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¡¿¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ
¢¨ÊÌÅº¡§»Ý¿É¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥½¡¼¥¹
¢£¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡§2,525±ß¢ª1,129±ß¡Ê1,396±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡ËÇÛÃ£¡§2,525±ß ¢ª 1,929±ß¡Ê596±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡Ë
¢¨À¸ÃÏ¼ïÎà¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹¤Î¤ß¡¢À¸ÃÏ¥µ¥¤¥º¤ÏM¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓ¤Ç¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤ÏÄº¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÇÛÃ£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢ª https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_2
£¡ÚºÇÂç3,091±ßOFF¡Û¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡×¡õ¡Ö¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¥È¥¯¡ª
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§Æù¤ÎÆü 2Ëç¥»¥Ã¥È
¢£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§Ä¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó + ¿·¡¦ÆÃ¤¦¤Þ¥×¥ë¥³¥®
¢¨ÊÌÅº¡§¤¤¶¤ß³¤ÂÝ¡¢»Ý¿É¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥½¡¼¥¹
¢£¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡§4,210±ß¢ª2,929±ß¡Ê3,091±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡ËÇÛÃ£¡§6,020±ß ¢ª 3,939±ß¡Ê2,081±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡Ë
¢¨À¸ÃÏ¼ïÎà¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹¤Î¤ß¡¢À¸ÃÏ¥µ¥¤¥º¤ÏM¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓ¤Ç¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤ÏÄº¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÇÛÃ£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢ª https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_2
¡ã¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤È¤Ï¡ä
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï1958Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Î¥¦¥£¥Á¥¿¤Ç¥À¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼·»Äï¤¬ÁÏ¶È¡£
¡¡2023Ç¯¤Ç65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë20,000Å¹ÊÞ¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï1973Ç¯¤ËÂè°ì¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤ÏÇÛÃ£¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ²£ÉÍ¥¢¥¤¥Þ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹
ÁÏ¶È¡¡¡§1991Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¼À¥ À®Íø
Å¹ÊÞ¿ô¡§Á´¹ñ600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë
´ë¶ÈWEB¥µ¥¤¥È¡§ https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign==Niku2026_2
¸ø¼°X¡§https://x.com/Pizza_Hut_Japan
¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos
LINE ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/IVYJoAW
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan
¡ã¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡ä
¡¡¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Î¹¬¤»¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤ë¤³¤È¤³¤½¡Ö¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign==Niku2026_2
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿ÀÆàÀî,
ÂçÁ¥,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÃÖ¾²¹©»ö,
À¸²Ö,
Ê©ÃÅ,
µþ²¦Àþ