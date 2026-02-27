三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）の株価が高値圏で推移している。足元ではおおむね2,800円〜3,000円前後での値動きが続いており、ここ1年を振り返ると大幅な上昇局面も見られた。銀行株への関心が高まっている背景には、日本の長期国債利回りの上昇がある。【こちらも】ウォルマート決算が示す、米消費の広がり代表的な指標である10年国債利回りは、2%台前半で推移している。長期国債利回りは市場で決まる長期資金の価