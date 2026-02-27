不適切な会計処理問題に揺れるニデックの創業者、永守重信氏（８１）が名誉会長を辞任した。月内とされる第三者委員会の調査結果がまとまる直前の唐突な辞任劇となった。永守氏を含む経営陣の関与が疑われる中、辞任に際しても永守氏はコメントを出すのみで、公の場で説明することはなかった。（金井智彦）経営混乱続くニデックによると、辞任は本人の意向という。永守氏はコメントで、「ニデックは永久に不滅」と強い思いをに