陸上にいつ頃から植物が大規模に現れ始めたのか？中国科学院地質・地球物理研究所などの機関による最新研究が新たな答えを示した。約4億4500万年前には初期の植物がすでに陸上で大規模に拡張していたというのだ。この時期は従来の認識よりも2000万年以上も早い。関連する研究成果は24日、科学誌ネイチャー・エコロジー・アンド・エボリューション（NatureEcology＆Evolution）に掲載された。従来の説では、陸上植物が大規模に繁栄