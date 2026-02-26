3月使用分の電気・ガス料金大手電力10社が26日発表した3月使用分（4月請求）の標準家庭向け電気料金は、全社が前月に比べて大幅に値上がりする。大手都市ガス4社のガス料金も全社で上がる。政府による電気・ガス料金への補助額が縮小する。電気料金の上昇幅は700〜840円。料金が最も高いのは北海道の9064円で、九州の7134円が最安となる。都市ガス料金の引き上げ幅は317〜416円。東邦ガスの6386円が最高値で、東京ガスの5554