カタール北部ラスラファンのLNG施設＝2日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】天然ガスの有力生産国カタールの施設がイランによる攻撃で被害を受け、供給不安が広がっている。国営カタールエナジーは、液化天然ガス（LNG）の輸出能力が17％減少し、修復に最大5年を要すると説明。長期契約を結ぶアジア向けなどの供給を停止する可能性があるとしている。日本のLNG輸入量に占めるカタールの比率は約5％だが、火力発電の主な燃