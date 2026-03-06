もしホルムズ海峡が本格的に閉鎖されたら、日本の生活はどうなるのか。世界の原油の約20％が通るこの海の要衝が、いま事実上の停止状態に陥っている。専門家は「長期化すれば世界的な不況は避けられない」と警告する。ガソリン代や電気代、さらには食料品の価格高騰も…静かに進むエネルギー危機が、私たちの家計を直撃しようとしている。 【画像】イラン戦争長期化で真っ先に値段が上がると懸念されるもの 日本のエネルギ