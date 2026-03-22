イランをめぐる軍事衝突の影響で上昇すると懸念されている電気料金だ。エネルギー自給率が15.3%と低く、海外から輸入される石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に大きく依存している日本。そんな中、国が進めているのが「原子力の最大限活用」。【映像】全国の原発“再稼働”状況（詳細）去年閣議決定された第7次エネルギー基本計画でこれまで書かれていた原子力の依存度を「可能な限り低減する」という文言を削除し、「原子力