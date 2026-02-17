2月17日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、東京電力・柏崎刈羽原発6号機の再稼働とその影響について意見を交わした。 長期的に福島第一原発の問題に立ち向かうためには必要 東京電力は2月16日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機（出力135万6千キロワット）で試験的な発電、送電を始めた。東電の