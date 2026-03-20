3月は新生活や暮らしの見直しが増える季節。電気代が落ち着く今こそ、次のピークに向けて「やりがちな節約の勘違い」を見直すチャンスです。そこで今回は、効果につながりにくい「電気代の節約術」と、正しい方法について、家電王こと東京電力エナジーパートナーお客さま営業部の中村剛さんに伺いました。エアコン：「除湿」と「冷房」節約につながるのはどっち？設定温度や風量設定を頻繁に変更するのは、やはり効率的ではありま