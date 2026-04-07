イランによる事実上の“ホルムズ海峡封鎖”で、原油価格が高騰している。ガソリンや石油由来の製品の値上げがニュースで報じられているが、懸念は他にもあるという。海外メディアやシンクタンクなどは、世界的な“エネルギー争奪戦”の始まりを伝えている――。■電気代の値上げは避けられないホルムズ海峡の封鎖で、ガソリンの値上がりが注目されている。しかし真の脅威は、遅れてやって来る「電気代の値上げ」だ。写真＝iStock.c