映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、東京ディズニーランドのアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」にて、4月23日（木）より期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンが実施される。 「スター・ツアーズ：ザ・アド