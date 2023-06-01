東京ディズニーランド「スター・ツアーズ」期間限定で『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別バージョンに ─ グッズと限定ドリンクも販売

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、東京ディズニーランドのアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」にて、4月23日（木）より期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンが実施される。

「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、体験するたびにストーリーが異なり何度乗っても楽しめるアトラクション。今回は4月23日（木）より期間限定で必ずマンダロリアンとグローグーからの通信を受けることのできる特別バージョンを実施。賞金稼ぎのマンダロリアンとフォースの力を秘めた特別な子どもであるグローグーから通信を受け、ゲストは予測不能な宇宙旅行へと飛び出す。※マンダロリアンとグローグーの映像は既存の映像であり、新たに追加される映像ではありません。

東京ディズニーランドでは、限定グッズも4月23日より販売。「グローグー」がデザインされたピンバッジや「スター・ウォーズ」のロゴがデザインされたマグカップなどが登場する。

5月4日（May Fourth）は、スター・ウォーズの名台詞「May the Force be with you」（フォースと共にあらんことを）にかけたスター・ウォーズの日として、世界中のスター・ウォーズファンがお祝い。東京ディズニーランドでも、4月23日（木）～5月10日（日）の間、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のフォトパネルをもってゲストをお迎えする。キャストに声をかけ、フォトパネルと一緒に写真を撮って、スター・ウォーズの日をお祝いしよう。

東京ディズニーランドのトゥモローランドにある「ソフトランディング」では、宇宙をイメージしたドリンク、ギャラクティック・ブリーズを4月1日（水）から販売。バタフライピーシロップ、バタフライピーゼリー、マンゴーダイスが入ったドリンクは、ストローで混ぜると紫の色味になり、マンゴーとキラキラ輝くパウダーがまるで惑星のように宇宙に漂っているかのような見た目に。さわやかな味わいで見た目にも楽しいドリンクを楽しんで。

舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館シネマイクスピアリでは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を5月22日（金）から公開。これに先駆けて3月16日（月）から6月22日（月）まで、期間限定のバナーやBGMなどで、館内でも『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を盛り上げる。