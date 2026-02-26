NTTドコモは2月25日、生成AIを活用したモバイルネットワーク保守業務向けのAIエージェントを開発し、2月4日から同社のモバイルネットワークサービスにおいて商用利用を開始したことを発表した。○取り組みの背景モバイルネットワークはユーザーの生活や企業活動にとどまらず、公共サービスや災害時の情報伝達などを支える重要な社会基盤インフラとなっている。現在のモバイルネットワークは、4G / 5Gをまたぐサービス提供や、複数