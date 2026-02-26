新築なのに鍵交換費用と言われると、納得しにくいものです。まだ誰も住んでいないなら交換不要に見えますが、鍵交換費用は必ずしも前入居者対策だけではありません。 支払う必要があるかどうかは、契約書に特約として明記されているか、そして説明の中身が合理的かで判断できます。 新築でも鍵が一度も誰の手にも渡っていないとは限らない 新築物件でも、工事関係者や管理側の確認で鍵が使われることがあります。も