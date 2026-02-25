メキシコ・オープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日開催地：メキシコ アカプルココート：ハード（屋外）結果：[フランシス ティアフォー] 2 - 0 [ヌーノ ボルヘス] 試合の詳細データはこちら≫ メキシコ・オープン第2日がメキシコ アカプルコで行われ、男子シングルス1回戦で、第8シードのフランシス ティアフォーとヌーノ ボルヘスが対戦した。