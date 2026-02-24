低気圧や前線の接近に伴い、全国的に天気は下り坂です。西日本は昼過ぎから、東日本も夜遅くには各地で雨が降り出すでしょう。気温はきのうほどの記録的な暖かさには届きませんが、それでも平年を上回る所が多くなりそうです。ただ、日差しがあるうちは暖かさを感じられるものの、午後に雲が厚くなってくると体感温度は一気に低くなりそうです。脱ぎ着しやすい上着を用意してお出かけください。洗濯は午前中のうちに済ませ、午後の