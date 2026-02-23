シールやシール帳がブームになり、シール活動をすることを「シル活」と呼び社会現象にもなっていますよね。先日セリアで、そんなシル活が楽しくなるようなグッズを発見しました！シールを貼ってお好みのデコレーションを楽しめる、ミニミニサイズのアルバム。アクリル素材で透明なのが可愛いです♡早速使ってみました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バインダーアルバムキーホルダー 6×4.5cm価格：￥110（税込）