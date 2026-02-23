100均で面白いグッズ見つけた！「シル活」がより捗る♡ミニミニサイズの可愛いアルバム

シールやシール帳がブームになり、シール活動をすることを「シル活」と呼び社会現象にもなっていますよね。先日セリアで、そんなシル活が楽しくなるようなグッズを発見しました！シールを貼ってお好みのデコレーションを楽しめる、ミニミニサイズのアルバム。アクリル素材で透明なのが可愛いです♡早速使ってみました！

商品情報

商品名：バインダーアルバムキーホルダー 6×4.5cm

価格：￥110（税込）

アクリルサイズ（約）：6×4.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922702

シールブームの今にピッタリ！セリアの『バインダーアルバムキーホルダー』

シールやシール帳が大流行していて、シール活動をすることを「シル活」と呼び社会現象にもなっていますよね。セリアでも、そんなシル活が楽しくなるようなグッズが多く展開されています。

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『バインダーアルバムキーホルダー 6×4.5cm』という商品。

アルバムのように使用でき、しかもボールチェーン付きでキーホルダーにもなる、シール用デコレーションアイテムです。

こちらはアクリルの板を、ノートのように束ねているのが特徴。

バインダー部分もちゃんと開くことができます。

バインダーからアクリルを取り外すことが可能です。

お好みでページ数を調整できるのもいいなと思います。

お好みのシールを貼って、お好きなデコレーションを楽しめます。

シールを貼るだけでオリジナルのミニアルバム、キーホルダーを作れます！

アクリルで透明なのが、また可愛さを引き立てますよ♡

キーホルダーとして使う場合はちょっと微妙かも…？

ただ、いざバッグに取り付けてみると、正直これはどうなんだ…？と感じることがありました。

キーホルダーになるものの、3枚の板すべてにシールを貼り付けた状態でバッグなどに取り付けると、シールの裏面が丸見えになってしまいます。

シールを擦れから保護したい筆者としては、キーホルダーとして見栄えはあまり良くないかな…と思いました。かといって、表紙の部分にお気に入りのシールを貼るのも擦れが気になるところ。

苦肉の策で表紙となる部分にはシールを貼らずに使ってみました。

ですが、そうなると3枚あるうちの中心にしかシールを貼れないので、アルバムである必要があるのか…とやや疑問が残ります。

そして、ボールチェーンを付けた状態だとページをめくることができません。これはちょっと残念に感じました…。

とはいえ、貼り方をあれこれ工夫して、自分オリジナルのアイテムを作れる楽しさは高評価！

持ち歩けるアルバムとして割り切るならいいのかもしれません。

今回はセリアの『バインダーアルバムキーホルダー 6×4.5cm』をご紹介しました。

シールやシール帳が流行っている今、一味違う楽しみ方ができるのはいいなと思いました！気になる方は、セリアでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。