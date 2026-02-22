ブライトンのMFジェームズ・ミルナーが21日のプレミアリーグ第27節・ブレントフォードで先発出場し、元イングランド代表のガレス・バリー氏によるリーグ最多出場記録を更新する654試合目の出場を飾った。ミルナーはリーズに所属していた2002年11月に16歳でプレミアリーグデビューを飾り、ニューカッスルやアストン・ビラでもプレー。10-11シーズンから14-15シーズンまではマンチェスター・シティに所属して2度のリーグ制覇を経